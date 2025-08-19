США направят военные корабли к Венесуэле для борьбы с наркокартелями

По данным одного из источников агентства, в операции примут участие порядка 4 тыс. моряков и морпехов. Кроме того, в регион направят разведывательные самолеты P-8, группу боевых кораблей и многоцелевую подлодку с крылатыми ракетами, пишут «Ведомости».