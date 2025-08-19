США направят военные корабли к Венесуэле для борьбы с наркокартелями

По данным одного из источников агентства, в операции примут участие порядка 4 тыс. моряков и морпехов. Кроме того, в регион направят разведывательные самолеты P-8, группу боевых кораблей и многоцелевую подлодку с крылатыми ракетами, пишут «Ведомости».
Согласно информации Reuters, миссия займет несколько месяцев. Отмечается, что американские подразделения будут работать в нейтральных воздушных зонах и акваториях.
Как отметил собеседник агентства, ВМС США могут задействовать как для сбора развединформации, так и для нанесения точечных ракетных ударов — все будет зависеть от принимаемых решений.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на действия Вашингтона. Он заявил, что будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».
По распоряжению Трампа от 8 августа Пентагон получил право задействовать армию против латиноамериканских наркокартелей, являющихся, по мнению Вашингтона, террористическими организациями.