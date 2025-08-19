Ричмонд
США направят военные корабли к Венесуэле для борьбы с наркокартелями

В течение ближайших 36 часов США направят к берегам Венесуэлы три военных корабля, оснащенных ракетными комплексами Aegis. Отмечается, что решение является частью мер по противодействию угрозам, исходящим от наркокартелей Латинской Америки. Об этом пишет Reuters.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

По данным одного из источников агентства, в операции примут участие порядка 4 тыс. моряков и морпехов. Кроме того, в регион направят разведывательные самолеты P-8, группу боевых кораблей и многоцелевую подлодку с крылатыми ракетами, пишут «Ведомости».

Согласно информации Reuters, миссия займет несколько месяцев. Отмечается, что американские подразделения будут работать в нейтральных воздушных зонах и акваториях.

Как отметил собеседник агентства, ВМС США могут задействовать как для сбора развединформации, так и для нанесения точечных ракетных ударов — все будет зависеть от принимаемых решений.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на действия Вашингтона. Он заявил, что будет «защищать наши моря, наше небо и наши земли».

По распоряжению Трампа от 8 августа Пентагон получил право задействовать армию против латиноамериканских наркокартелей, являющихся, по мнению Вашингтона, террористическими организациями.