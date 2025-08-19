Bloomberg сообщил о начале работы США и Европы над гарантиями для Киева

Как пишет Bloomberg, при подготовке США и Европа будут опираться на работу «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине). Предполагается, что в будущем в предоставлении гарантий будут участвовать многонациональные силы, их формат еще не определен.