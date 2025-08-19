Лавров: США искренне хотят достичь долгосрочного мира на Украине

«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».
В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом окончательных договоренностей по Украине достигнуто не было, подчеркнул Трамп.