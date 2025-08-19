Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: США искренне хотят достичь долгосрочного мира на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите на Аляске было видно желание президента США Дональда Трампа добиться долгосрочного мира на Украине. Атмосферу на переговорах лидеров РФ и США он назвал «очень хорошей».

Источник: РИА "Новости"

«Было видно, что глава США и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня, и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — сказал Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом окончательных договоренностей по Украине достигнуто не было, подчеркнул Трамп.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше