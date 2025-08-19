СМИ: Макрон отверг важный пункт мирного соглашения по Украине

Ранее французский лидер заявил, что в случае проведения двухсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина или трехсторонней встречи с участием еще и Дональда Трампа, он рассчитывает на прогресс. По его мнению, если улучшений в процессе урегулирования украинского конфликта не будет, то следует ввести дополнительные санкции в отношении России. Президент Франции выразил мнение, что Кремль не настроен на урегулирование конфликта.