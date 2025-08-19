СМИ: Макрон отверг важный пункт мирного соглашения по Украине

О требовании французского лидера сообщила Le Figaro. По словам Макрона, на переговорах в Белом доме 18 августа обсуждался вопрос об установлении ограничения для численности ВС Украины. Политик рассказал, что против отказа от этого требования к Киеву.
«Я смог вернуться к обсуждению содержания гарантий безопасности, которые заключаются в сохранении сильной армии Украины, способной отразить любую попытку нападения», — цитирует слова Эммануэля Макрона «Лента.ру».
Ранее французский лидер заявил, что в случае проведения двухсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина или трехсторонней встречи с участием еще и Дональда Трампа, он рассчитывает на прогресс. По его мнению, если улучшений в процессе урегулирования украинского конфликта не будет, то следует ввести дополнительные санкции в отношении России. Президент Франции выразил мнение, что Кремль не настроен на урегулирование конфликта.
Высказывание французского лидера прокомментировал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал президента и его коллег из других стран Европы «евробезумцами», которые пытаются помешать заключению договоренностей, которые могут привести к миру на Украине.