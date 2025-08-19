Ричмонд
Партия социалистов примет участие в «Марше освобождения» 24 августа

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) примет участие в Марше освобождения, который пройдет в Кишиневе 24 августа, об этом говорится в официальном сообщении политсилы.

Источник: Sputnik.md

Партия социалистов Республики Молдова традиционно примет 24 августа участие в Марше освобождения в Кишиневе, а также в торжественных мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», которые организует Национальный координационный комитет «Победа».

говорится в сообщении

Ранее комитет «Победа» обнародовал план мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма.

Центральным событием станет «Марш освобождения», который стартует от памятника Освободителям Кишинёва на площади у Академии наук и проследует к мемориальному комплексу «Вечность». Там пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню.

Социалисты также отметили, что политсила примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения, во всех районах Республики Молдова. Все акции пройдут без партийной символики и политических лозунгов.

Кишинев 24 августа 1944 года был освобожден от фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции.

Среди участников операции были и сотни тысяч наших соотечественников. Цена этой победы была поистине высокой — десятки тысяч человек не вернулись домой. Для Партии социалистов эта дата — символ мужества, самопожертвования и единства народа. Мы считаем своим долгом сохранять историческую правду о тех событиях, чтить память павших и передавать её будущим поколениям.

заявили в ПСРМ

Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция Красной армии, в результате которой территория нашей республики за несколько дней была полностью освобождена, проходила с 20 по 24 августа 1944 года.

Она является одной из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны, входит в число «десяти сталинских ударов». Закончилась победой советских войск, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта. Румыния вышла из войны на стороне Германии и перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Советские войска стремительно вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.