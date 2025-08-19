Партия социалистов примет участие в «Марше освобождения» 24 августа

Среди участников операции были и сотни тысяч наших соотечественников. Цена этой победы была поистине высокой — десятки тысяч человек не вернулись домой. Для Партии социалистов эта дата — символ мужества, самопожертвования и единства народа. Мы считаем своим долгом сохранять историческую правду о тех событиях, чтить память павших и передавать её будущим поколениям.