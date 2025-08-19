Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа от бойца ВСУ, а в ответ получил ключи

«Зеленский поблагодарил Трампа за прием его и других мировых лидеров в Белом доме с целью положить конец войне… Он поблагодарил его за то, что тот представил его другим гостям и СМИ. Поблагодарил за “очень хороший разговор”. И даже за то, что Трамп подарил ему карту его собственной страны», — говорилось в публикации.