Кишинев пытается заковать Гагаузию в цепи, заявили в правительстве региона

«Заключив нашего башкана (главу — ред.) в тюрьму, власти пытаются заковать в цепи весь гагаузский народ, но у них не получится. Мы будем бороться за освобождение Евгении Гуцул так же решительно, как наши отцы и деды боролись за свободу в 90-е годы… Мы заставим весь мир услышать, что в центре Европы нарушаются права целого народа и что башкан незаконно находится в заключении. Мы защищаем не только Евгению Гуцул, но и всю автономию», — заявил Узун на торжественной церемонии в честь 35-летия провозглашения Гагаузской республики.