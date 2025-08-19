Токаев дал ряд поручений акиму Шымкента

Главе государства также был представлен отчет о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию южная объездная дорога и две крупные транспортные развязки. В целях обеспечения общественной безопасности в прошлом году было освещено 2 270 улиц, а в текущем году — еще 2 743 улицы.