Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин рассказал о планах по развитию Сеченовского округа

Нужно привести в порядок Парк Победы и ЦРБ.

Источник: t.me/glebnikitin_nn

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по развитию Сеченовского округа. Новый пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

«Накануне работал в Сеченовском округе, обсудили вопросы развития территории с главой Евгением Геннадьевичем Наборновым. Начали с местной ЦРБ. Вопросов много, в здании уже нужно проводить ремонт, благоустраивать территорию вокруг. Есть и технические, и кадровые вопросы. Последние помогают решать наши взрослый и детский “Поезда здоровья”», — добавил губернатор.

Привести в порядок необходимо и Парк Победы, особенно мемориальную зону, где недавно установили памятник бойцам СВО.

В рамках рабочей поездки губернатор также посетил агропредприятие «Прогресс», которому за четыре года существования с использованием различных мер господдержки удалось занять одно из лидирующих позиций по производству зерна в Нижегородской области.

«Это хорошее подспорье для экономики муниципалитета и рабочие места для жителей. Обсудили с руководством перспективы кооперации с другими компаниями региона», — уточнил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что строительная готовность инфраструктуры на госплощадке ОЭЗ «Кулибин» достигла 50%.