Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах по развитию Сеченовского округа. Новый пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.
«Накануне работал в Сеченовском округе, обсудили вопросы развития территории с главой Евгением Геннадьевичем Наборновым. Начали с местной ЦРБ. Вопросов много, в здании уже нужно проводить ремонт, благоустраивать территорию вокруг. Есть и технические, и кадровые вопросы. Последние помогают решать наши взрослый и детский “Поезда здоровья”», — добавил губернатор.
Привести в порядок необходимо и Парк Победы, особенно мемориальную зону, где недавно установили памятник бойцам СВО.
В рамках рабочей поездки губернатор также посетил агропредприятие «Прогресс», которому за четыре года существования с использованием различных мер господдержки удалось занять одно из лидирующих позиций по производству зерна в Нижегородской области.
«Это хорошее подспорье для экономики муниципалитета и рабочие места для жителей. Обсудили с руководством перспективы кооперации с другими компаниями региона», — уточнил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что строительная готовность инфраструктуры на госплощадке ОЭЗ «Кулибин» достигла 50%.