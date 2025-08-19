Глеб Никитин рассказал о планах по развитию Сеченовского округа

«Накануне работал в Сеченовском округе, обсудили вопросы развития территории с главой Евгением Геннадьевичем Наборновым. Начали с местной ЦРБ. Вопросов много, в здании уже нужно проводить ремонт, благоустраивать территорию вокруг. Есть и технические, и кадровые вопросы. Последние помогают решать наши взрослый и детский “Поезда здоровья”», — добавил губернатор.