В Совфеде оценили возможность четырехсторонней встречи по Украине

Решение об участии России в четырехсторонних переговорах с США, Украиной и европейскими представителями будет приниматься на уровне президента и МИД РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести переговоры в новом формате с участием ключевых игроков. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом он озвучил идею о созыве встречи с представителями России, Украины, США и европейских стран.

Сенатор Джабаров считает, что тем самым Макрон признал, что европейские страны являются участниками конфликта на Украине.

Они приехали в Вашингтон на встречу Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского тоже как участники конфликта, как будто родители привели на педсовет своего провинившегося ученика, защищали его любой ценой.

Владимир Джабаров
первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам (цитата по «Ленте.ру»)

В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись серия политических переговоров. Первый раунд между президентами Украины и США продлился 25 минут, после чего Дональд Трамп пообщался с европейскими лидерами.

