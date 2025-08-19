Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил провести переговоры в новом формате с участием ключевых игроков. Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом он озвучил идею о созыве встречи с представителями России, Украины, США и европейских стран.
Сенатор Джабаров считает, что тем самым Макрон признал, что европейские страны являются участниками конфликта на Украине.
Они приехали в Вашингтон на встречу Трампа и [президента Украины Владимира] Зеленского тоже как участники конфликта, как будто родители привели на педсовет своего провинившегося ученика, защищали его любой ценой.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись серия политических переговоров. Первый раунд между президентами Украины и США продлился 25 минут, после чего Дональд Трамп пообщался с европейскими лидерами.