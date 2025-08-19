В Совфеде оценили возможность четырехсторонней встречи по Украине

Решение об участии России в четырехсторонних переговорах с США, Украиной и европейскими представителями будет приниматься на уровне президента и МИД РФ. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».