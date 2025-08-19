Иван Носков пригласил на работу критиковавшего власть самарца

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на оперативное совещание правительства Алексея Башмакова. Мужчина известен как критик и активный общественный деятель.
Глава региона поблагодарил Башмакова за его гражданскую позицию и выслушал его предложения. Основная идея Башмакова — четкая система управления и контроля. По словам губернатора, в Самарской области постепенно настраивают четкую структуру.
После общения мэр Самары Иван Носков сделал общественнику неожиданное предложение.
«Приходите завтра с утра, в 8:30, в мэрию на работу и реализовывайте все свои предложения», — предложил глава города.