Иван Носков пригласил на работу критиковавшего власть самарца

Глава Самарской области пригласил на оперативное совещание активного общественника.

Источник: пресс-служба правительства СО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на оперативное совещание правительства Алексея Башмакова. Мужчина известен как критик и активный общественный деятель.

Глава региона поблагодарил Башмакова за его гражданскую позицию и выслушал его предложения. Основная идея Башмакова — четкая система управления и контроля. По словам губернатора, в Самарской области постепенно настраивают четкую структуру.

После общения мэр Самары Иван Носков сделал общественнику неожиданное предложение.

«Приходите завтра с утра, в 8:30, в мэрию на работу и реализовывайте все свои предложения», — предложил глава города.