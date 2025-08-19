Рубио: Путин согласился на встречу с Зеленским

Инициатором организации встречи президентов России и Украины выступает президент США Дональд Трамп, который 15 и 18 августа уже провел отдельные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп не исключает, что следующий раунд может пройти в трехстороннем формате. В то же время с альтернативной инициативой выступил Эммануэль Макрон — он предложил расширить формат переговоров до четырех сторон с участием европейских лидеров.