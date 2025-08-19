Ричмонд
Рубио: Путин согласился на встречу с Зеленским

Президент России готов встретиться с украинским коллегой, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Уже сам факт, что Путин говорит: “Хорошо, я встречусь с Зеленским”, — это большое дело», — цитируют Рубио «Ведомости».

Госсекретарь США подчеркнул, что не стоит ожидать, что по итогам встречи лидеры станут лучшими друзьями и заключат мирное соглашение. Однако, по его словам, факт возобновления диалога после трех с половиной лет молчания уже будет важным шагом.

Инициатором организации встречи президентов России и Украины выступает президент США Дональд Трамп, который 15 и 18 августа уже провел отдельные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп не исключает, что следующий раунд может пройти в трехстороннем формате. В то же время с альтернативной инициативой выступил Эммануэль Макрон — он предложил расширить формат переговоров до четырех сторон с участием европейских лидеров.

Ранее агентство Reuters сообщало, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии.

