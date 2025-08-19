Этот день — напоминание о том, что сделали наши аксакалы ради будущих поколений и ради будущего автономии. Путь автономии был и остаётся непростым. Сегодня мы также сталкиваемся с серьёзными трудностями, и самая главная из них — то, что наш башкан была незаконно осуждена. Но, какие бы испытания ни выпадали, мы преодолеем их. Мы думаем о нашем народе, о его благосостоянии и продолжим выстраивать отношения со странами, которые всегда были рядом с нами.