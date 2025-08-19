На юге Молдовы отмечают 35-летие создания Гагаузской республики

Руководство АТО Гагаузия возложило цветы на Аллее славы в Комрате.
К жителям автономии с праздничным посланием обратилась башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Текст поздравления она передала через своих адвокатов. Глава автономии заявила, что 35 лет назад гагаузский народ «заявил всему миру о праве на собственную идентичность и желании быть хозяевами на родной земле».
Тридцать пять лет назад мы доказали, что можем отстоять своё право на достоинство и справедливость. Мы докажем это и сегодня. Гагаузия была, есть и будет общим домом для свободных и гордых людей, готовых защищать право жить в сильной и процветающей автономии в составе независимой Республики Молдова.
Она подчеркнула, что и сегодня, как несколько десятилетий назад, Гагаузия сталкивается с аналогичными вызовами, среди которых — давление центральных властей, деление на «правильных и неправильных граждан», «попытки лишить нас голоса и навязать чужую политическую волю».
По случаю 35-летия создания Гагаузской республики в Комрате прошло торжественное заседание Народного собрания. В своем выступлении глава НСГ Дмитрий Константинов отметил, что путь автономии и сейчас остается непростым.
Этот день — напоминание о том, что сделали наши аксакалы ради будущих поколений и ради будущего автономии. Путь автономии был и остаётся непростым. Сегодня мы также сталкиваемся с серьёзными трудностями, и самая главная из них — то, что наш башкан была незаконно осуждена. Но, какие бы испытания ни выпадали, мы преодолеем их. Мы думаем о нашем народе, о его благосостоянии и продолжим выстраивать отношения со странами, которые всегда были рядом с нами.
Он также выразил благодарность ветеранам становления республики.
Гагаузская республика в составе СССР была провозглашена 19 августа 1990 года, ее единственным главой был Степан Топал, а руководителем Верховного совета (парламента) — Михаил Кендигелян.
Именно они вели переговоры с официальным Кишиневом, которые завершились созданием ныне действующей Гагаузской автономии в составе Молдовы. Непризнанная Гагаузская республика просуществовала четыре года. Ежегодно в Гагаузии широко отмечают дату 19 августа, рассматривая ее как важную веху в истории гагаузского народа.
На 19 августа в Гагаузии намечены также культурно-массовые праздничные мероприятия.