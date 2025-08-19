Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky: встреча Трампа, Путина и Зеленского может пройти в Риме

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Риме. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

Источник: AP 2024

По его данным, Трамп и Зеленский выступают за проведение встречи в Риме. Этот вариант переговорной площадки поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом российская сторона, согласно телеканалу, предпочитает вариант с Женевой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше