Sky: встреча Трампа, Путина и Зеленского может пройти в Риме

По его данным, Трамп и Зеленский выступают за проведение встречи в Риме. Этот вариант переговорной площадки поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом российская сторона, согласно телеканалу, предпочитает вариант с Женевой.
