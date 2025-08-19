Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев недоволен дорогами в городе

На гарантии находятся 327 дорожных объектов, отремонтированных по различным программам. На них выявлено 412 дефектов, из которых устранено 291 (70%). Однако судьба 121 неисправленного дефекта остается неясной.
Особую обеспокоенность мэра вызвала ситуация на улицах Кирова и Бориса Богаткова, где горожане жалуются на выбоины и трещины в асфальте. В частности, ремонт на перекрестке Богаткова и Кирова, выполненный компанией «СТС-плюс» еще в 2021 году, вызвал претензии к качеству уже в 2023 году. В декабре 2023 года мэрия подала в суд на подрядчика и выиграла дело, однако взыскание долгов осложняется тем, что операции по счетам компании приостановлены с 5 июня 2025 года.
Помимо Кирова и Богаткова, в неудовлетворительном состоянии находится улица Сибиряков-Гвардейцев.
По словам Александра Стефанова, мэрии не удается достичь понимания с тремя подрядчиками: «ДорСибПлюс», «Дороги 54» и «СТС-плюс». На долю этих организаций приходится пять крупных объектов, в отношении которых проверяющие вынесли более сотни замечаний. Мэр потребовал активизировать претензионную работу с этими и другими недобросовестными подрядчиками, чтобы в кратчайшие сроки добиться устранения всех дефектов.
