Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев недоволен дорогами в городе

Особую обеспокоенность мэра вызвала ситуация на улицах Кирова и Бориса Богаткова, где горожане жалуются на выбоины и трещины в асфальте. В частности, ремонт на перекрестке Богаткова и Кирова, выполненный компанией «СТС-плюс» еще в 2021 году, вызвал претензии к качеству уже в 2023 году. В декабре 2023 года мэрия подала в суд на подрядчика и выиграла дело, однако взыскание долгов осложняется тем, что операции по счетам компании приостановлены с 5 июня 2025 года.