Рустам Минниханов встретился с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэем

Встреча прошла в рамках проведения III Международного форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в «Казань Экспо». Во встрече принял участие Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.
Минниханов отметил, что за последние годы отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, что подтвердил визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в саммите БРИКС.
По словам лидера республики, Татарстан активно вносит вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. В 2023 году товарооборот между регионом и КНР составил $3,3 млрд. Татарстанские компании реализуют совместные проекты с китайскими партнёрами, а прямое авиасообщение Казани с городами Китая — Шанхаем и Санья — способствует росту деловых и туристических связей.
«Для укрепления наших дружественных и деловых связей было принято решение создать форум “РОСТКИ”. Форум проходит уже в третий раз. Мы видим, что данная площадка востребована и способствует развитию новых проектов», — сказал Рустам Минниханов.
Раис Татарстана поблагодарил посла Китая в РФ за содействие в расширении сотрудничества с КНР.
Чжан Ханьхуэй в свою очередь высоко оценил организацию форума и подчеркнул, что в Татарстане созданы все необходимые условия для привлечения китайского бизнеса. Важным событием он назвал открытие Центра содействия китайским инвестициям в республике.