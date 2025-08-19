Ричмонд
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Reuters

«У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир — ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — сказал Лавров в интервью на канале «Россия 24».

Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

