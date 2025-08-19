Швейцария гарантирует Путину иммунитет при выборе Женевы для встречи с Зеленским

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Российские власти говорили, что не признают МУС и считают его нелегитимным. Власти Швейцарии неоднократно заявляли, что не видят проблем с участием президента РФ Владимира Путина во встречах по Украине на территории Швейцарии, несмотря на ее обязательства в соответствии с Римским статутом. Согласно ему, Швейцария обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС).