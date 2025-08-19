Ричмонд
Швейцария гарантирует Путину иммунитет при выборе Женевы для встречи с Зеленским

Швейцарские власти гарантируют президенту России Владимиру Путину иммунитет, если он согласится принять участие в мирной конференции по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает агентство AFP.

Источник: Anokhi De Silva/CC0

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой проведения встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в Женеве. Он допускал, что страны Европы могут «сделать исключение», если встреча состоится в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Швейцария уже заявила о готовности провести эту встречу.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Российские власти говорили, что не признают МУС и считают его нелегитимным. Власти Швейцарии неоднократно заявляли, что не видят проблем с участием президента РФ Владимира Путина во встречах по Украине на территории Швейцарии, несмотря на ее обязательства в соответствии с Римским статутом. Согласно ему, Швейцария обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС).

Вчера Sky News сообщал, о предварительных договоренностях США и стран Евросоюза касательно места проведения встречи российского, украинского и американского президентов. По данным телеканала, стороны условились, что она должна пройти в Европе. В минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести трехсторонний саммит в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон — в Женеве. По данным Sky News, за первый вариант выступают президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. При этом российский лидер Владимир Путин предпочитает Женеву, отмечал телеканал.

