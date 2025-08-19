Ричмонд
Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей по итогам конфликтов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

В интервью телеканалу «Россия-24» Лавров вспомнил слова президента Финляндии Александра Стубба про договоренности между СССР и Финляндией в 1944 году и напомнил, что тогда Финляндия, «сражавшаяся на стороне гитлеровской Германии, подписала соответствующие договоренности с Советским Союзом».

«Я его хорошо знаю, он был министром иностранных дел. Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто — ни Советский Союз, ни Финляндия — никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество», — пояснил министр.

