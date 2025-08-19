Лавров назвал территориальные изменения важным компонентом договоренностей

«Я его хорошо знаю, он был министром иностранных дел. Они подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто — ни Советский Союз, ни Финляндия — никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны. Где все это? Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество», — пояснил министр.