Глава МИД Австрии посетит Кишинев с двухдневным визитом

Визит продлится с 19 по 21 августа, он нацелен на укрепление двусторонних отношений между Республикой Молдова и Австрийской Республикой путем проведения официальных встреч и реализации совместных проектов в области европейской дипломатии, экономического и социального сотрудничества. Среди ключевых мероприятий, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В программу визита Беате Майнл-Райзингер включена встреча с министром иностранных дел Молдовы Михаилом Попшоем, а также их совместная пресс-конференция.
Австрийский министр также встретится с президентом Молдовы Майей Санду, с вице-премьером по европейской интеграции Кристиной Герасимов.