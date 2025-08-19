Полковник Ходаренок: ракета ВСУ «Фламинго» не примет участие в боевых действиях

При этом оружие в ходе вооруженной борьбы становится по-настоящему оружием, когда оно применяется внезапно и массированно. Эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group заявляет о возможности производства на своих мощностях якобы 50 таких ракет в месяц (надо сказать, верится с трудом). Для боевых действий высокой интенсивности этого откровенно мало, да и вооруженный конфликт на Украине, судя по всем данным, близится к завершению. ~То есть «Фламинго» на войну явно не успевает. ~