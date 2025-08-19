Лавров рассказал, что в США понравился его свитшот с надписью «СССР»

«Да, без всяких истерик. Просто сказали, что им понравилось это. Это как рубашка, как [госсекретарь США] Марко Рубио выразился», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос, отметила ли американская сторона его внешний вид.
По словам Лаврова, ничего необычного в его свитшоте не было и в прессе «раздули из этого сенсацию». «Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь», — заметил он.
Глава МИД рассказал, что после саммита в Анкоридже видел, как молодые ребята, которые учатся в МГУ и других университетах, демонстрировали эти свитера. «И мне кажется, здесь никакой имперскости, ни о каких попытках возродить имперское мышление, как некоторые на Западе любят говорить, речь не идет. Речь идет о том, что есть история и эту историю нужно хранить в том числе, если хотите, и с чувством легкого юмора», — заключил Лавров.
Саммит на Аляске
15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.