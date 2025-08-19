Лавров рассказал, что в США понравился его свитшот с надписью «СССР»

По словам Лаврова, ничего необычного в его свитшоте не было и в прессе «раздули из этого сенсацию». «Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь», — заметил он.