Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал, что в США понравился его свитшот с надписью «СССР»

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его появление в Анкоридже в свитшоте с надписью «СССР» ни о какой имперскости не говорит и что американской стороне понравился его внешний вид.

«Да, без всяких истерик. Просто сказали, что им понравилось это. Это как рубашка, как [госсекретарь США] Марко Рубио выразился», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос, отметила ли американская сторона его внешний вид.

По словам Лаврова, ничего необычного в его свитшоте не было и в прессе «раздули из этого сенсацию». «Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику. Я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории, это наша Родина, которая теперь обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Конечно, не обходится без различного столкновения интересов, но это жизнь», — заметил он.

Глава МИД рассказал, что после саммита в Анкоридже видел, как молодые ребята, которые учатся в МГУ и других университетах, демонстрировали эти свитера. «И мне кажется, здесь никакой имперскости, ни о каких попытках возродить имперское мышление, как некоторые на Западе любят говорить, речь не идет. Речь идет о том, что есть история и эту историю нужно хранить в том числе, если хотите, и с чувством легкого юмора», — заключил Лавров.

Саммит на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три». С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше