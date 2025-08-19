Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО

«Обе эти вещи невозможны», — сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. «Будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет», — добавил президент США.
Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен будет проявить гибкость во время переговоров. По словам американского президента, на вчерашних переговорах лидеры Европы согласились с необходимостью территориальных уступок со стороны Украины.
На встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне, европейские лидеры поддержали предоставление гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО (предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран). Американская сторона утверждала, что этот вариант поддержала и Россия.