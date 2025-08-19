Трамп назвал невозможным возвращение Украине Крыма и ее членство в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украине Крыма невозможно. Он также исключил возможность вступления страны в НАТО. При этом он подчеркнул, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в Североатлантическом альянсе.