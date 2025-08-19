Возвращение Крыма Украине невозможно — Трамп

«Обе эти вещи (вступление в альянс и “возвращение” Крыма — ред.) невозможны», — сказал он.
По его словам, для Украины будет «какая-то форма безопасности», но не в рамках НАТО, поскольку вступления Киева в Североатлантический альянс «никогда не произойдет».
Трамп также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе переговоров по урегулированию конфликта «должен показать некоторую гибкость».
Он добавил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате.
Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский вечером в понедельник встретились в Овальном кабинете Белого Дома в Вашингтоне и сделали ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. В ходе открытой части переговоров Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках. На брифинге после встречи он заявил, что вопрос территорий — это вопрос, который должен звучать на его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пока точной даты такой встречи нет.
До этого президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, а принадлежность Крыма — дело решенное, президент США Дональд Трамп это понимает, заявлял в свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».