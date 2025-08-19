Ричмонд
Трамп: Франция, Великобритания и ФРГ готовы разместить войска на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Великобритания и Германия готовы разместить своих военнослужащих на территории Украины при заключении мира.

Источник: Reuters

«Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, разместить свои войска на земле. Не думаю, что это будет проблемой», — сказал Дональд Трамп в интервью Fox News.

Дональд Трамп вышел в эфир Fox News на следующий день после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Контакты с европейцами состоялись вчера. Открывая переговоры с украинским коллегой, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

После саммита президентов Украины и США в Белом доме также прошла встреча в расширенном формате с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителей ЕС и НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон по ее итогам сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

