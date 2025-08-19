Трамп: Франция, Великобритания и ФРГ готовы разместить войска на Украине

После саммита президентов Украины и США в Белом доме также прошла встреча в расширенном формате с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителей ЕС и НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон по ее итогам сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.