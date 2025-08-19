Ричмонд
Эксперт спрогнозировал результат встречи Путина и Зеленского

Переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского дадут старт процессу снятия антироссийских санкций. Об этом политолог Сергей Марков рассказал в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: EPA/IAN LANGSDON/POOL/ТАСС

Прогноз о результатах будущей встречи политиков эксперт сделал после того, как американский президент Дональд Трамп анонсировал двусторонние переговоры. Республиканец также заявил о вероятном проведении трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины, пишет «Инфо 24».

По мнению Маркова, Путин и Зеленский действительно встретятся, но эти переговоры предварят консультации глав МИД России и Украины, во время которых будут обсуждаться особенности двухстороннего саммита. Эксперт отметил, что на подготовке встречи лидеров двух государств настаивает российская сторона. «Чтобы они были содержательными и не превратились в троллинг со стороны Зеленского или какое-нибудь грязное провокационное шоу», — объяснил политолог.

Марков напомнил, что лоббировал встречу лидеров России и Украины сам Дональд Трамп. Эксперт предположил, что Кремль дал согласие на двухсторонние переговоры в качестве жеста доброй воли, а после их проведения Белый дом активизирует деятельность по отмене ограничений в отношении России согласно условиям неформальной сделки.

Напомним, Дональд Трамп после встречи с Путиным на Аляске и после переговоров с Зеленским и лидерами стран Европы в Белом доме 18 августа рассказал о своих планах провести встречу лидеров России и Украины уже в конце августа 2025 года. Одним из возможных мест проведения саммита называется Будапешт. Посольство РФ в Венгрии не подтвердило информацию об организации переговоров.

