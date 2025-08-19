Эксперт спрогнозировал результат встречи Путина и Зеленского

Прогноз о результатах будущей встречи политиков эксперт сделал после того, как американский президент Дональд Трамп анонсировал двусторонние переговоры. Республиканец также заявил о вероятном проведении трехстороннего саммита с участием лидеров США, России и Украины, пишет «Инфо 24».
По мнению Маркова, Путин и Зеленский действительно встретятся, но эти переговоры предварят консультации глав МИД России и Украины, во время которых будут обсуждаться особенности двухстороннего саммита. Эксперт отметил, что на подготовке встречи лидеров двух государств настаивает российская сторона. «Чтобы они были содержательными и не превратились в троллинг со стороны Зеленского или какое-нибудь грязное провокационное шоу», — объяснил политолог.
Марков напомнил, что лоббировал встречу лидеров России и Украины сам Дональд Трамп. Эксперт предположил, что Кремль дал согласие на двухсторонние переговоры в качестве жеста доброй воли, а после их проведения Белый дом активизирует деятельность по отмене ограничений в отношении России согласно условиям неформальной сделки.
Напомним, Дональд Трамп после встречи с Путиным на Аляске и после переговоров с Зеленским и лидерами стран Европы в Белом доме 18 августа рассказал о своих планах провести встречу лидеров России и Украины уже в конце августа 2025 года. Одним из возможных мест проведения саммита называется Будапешт. Посольство РФ в Венгрии не подтвердило информацию об организации переговоров.