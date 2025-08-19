Эксперт спрогнозировал результат встречи Путина и Зеленского

По мнению Маркова, Путин и Зеленский действительно встретятся, но эти переговоры предварят консультации глав МИД России и Украины, во время которых будут обсуждаться особенности двухстороннего саммита. Эксперт отметил, что на подготовке встречи лидеров двух государств настаивает российская сторона. «Чтобы они были содержательными и не превратились в троллинг со стороны Зеленского или какое-нибудь грязное провокационное шоу», — объяснил политолог.