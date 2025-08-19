Что происходит в Крыму с бензином и интернетом — ответ Аксенова

Дефицит бензина и отключение мобильного интернета.
Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, перебои с поставками топлива на полуостров обусловлены логистическими причинами, заявил глава республики.
Он выразил уверенность, что после окончания специальной военной операции проблемы с топливом в Крыму уйдут, а по ценам на бензин полуостров сравняется с Краснодарским краем, поскольку в регион зайдут крупные вертикально интегрированные компании.
Что касается ограничений мобильного интернета, по словам Аксенова, сейчас в Крыму разрабатывают новый алгоритм, при котором время отключения будет минимизировано.
«Мы рассчитываем, что в течение недели будет принято решение по ослаблению данной меры», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24». И подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне для обеспечения безопасности.
Обеспеченность водой.
«Воды для бытовых нужд хватит на сегодняшний день… при том, что ежесуточный объем потребления сегодня составляет около 500 тысяч кубометров», — прокомментировал глава Крыма ситуацию с водообеспечением региона.
При этом он отметил, что есть вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозпроизводителей поливной водой, а также с низким дебетом по ряду каптажей, в первую очередь в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах и Алуште. Сейчас, по словам главы РК, воду подвозят в 77 населенных пунктов. Для решения текущих вопросов в 2026 году начнется строительство Солнечногорского и Мартовского водохранилищ в районе Алушты и в Бахисарайском районе. При этом в перспективе Крым рассчитывает на днепровскую воду.
«Стратегически вода в Северо-Крымском канале будет без всяких сомнений. Поэтому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций и так далее. Мы понимаем, что цели, поставленные нашим президентом, будут выполнены, и вода в Северо-Крымский канал из Днепра подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили. После завершения спецоперации весь объем воды будет подаваться на прежнем уровне и в прежнем объеме. Этого будет достаточно, чтобы Крым никогда нужды в воде не испытывал», — убежден Аксенов.
Туристический сезон и Крымский мост.
«Туристический сезон в Крыму состоялся. Обстановка так сложилась, что большинство туристов поехали к нам в силу катастрофы двух танкеров (крушение танкеров “Волгонефть” и разлив мазута у берегов Краснодарского края — ред.) Загрузка даже на сентябрь в санаториях Алушты — 98%. Такая же ситуация по ЮБК, чуть меньше в Керчи. В целом уровень загрузки очень и очень высокий», — оценил Аксенов ход турсезона.
Он подчеркнул, что для региона важно сохранять высокий уровень сервиса и обеспечивать комфортный отдых для гостей полуострова.
Также глава РК сообщил, что на сегодняшний день ежедневно 13 тысяч транспортных средств проходят по Крымскому мосту в одну сторону. Этим летом поток через транспортный переход вырос более чем на 20%, и время ожидания проезда доходит порой до шести часов, за что руководитель региона принес извинения гостям и жителям Крыма.
«Мост для нас всегда был дорогой жизни. Поэтому противник никогда не отказывался от попыток нанести ущерб мосту. Из-за этого есть определенные затруднения, связанные с проездом», — пояснил он.
Безопасность и признание Крыма.
Крым с большой вероятностью будет признан международным сообществом. Такое мнение глава республики выразил, комментируя заявление об исторической принадлежности полуострова в эфире британского издания Sky News. При этом он отметил, что регион при поддержке федерального центра научился жить в условиях санкций и не испытывает особенных неудобств.
Говоря о безопасности региона, он напомнил об информационных вбросах, которые постоянно делает противник, обратился к жителям и гостям региона с просьбой доверять только официальным источникам информации и также отметил следующее:
«На сегодняшний день никто не может отрицать, что оборона Крыма, наверное, одна из самых эффективных по стране. И многие принципы и процессы у нас коллеги берут как пилотный вариант и разрабатывают свои модели управления на случай разных кризисных ситуаций».
Миграционная политика.
Также Аксенов сообщил о том, что предложения Крыма по ужесточению миграционной политики рассмотрит президент российской Федерации Владимир Путин. По его словам, меры необходимы для обеспечения национальной безопасности, которая, по его словам, важнее вопросов экономической целесообразности.
Глава региона подчеркнул: россияне разных вероисповеданий и национальностей давно научились жить в согласии и взаимопомощи, однако трудовые мигранты чаще всего расценивают страну исключительно в качестве донора и далеко не всегда уважают российские законы.