Что происходит в Крыму с бензином и интернетом — ответ Аксенова

«Стратегически вода в Северо-Крымском канале будет без всяких сомнений. Поэтому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций и так далее. Мы понимаем, что цели, поставленные нашим президентом, будут выполнены, и вода в Северо-Крымский канал из Днепра подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили. После завершения спецоперации весь объем воды будет подаваться на прежнем уровне и в прежнем объеме. Этого будет достаточно, чтобы Крым никогда нужды в воде не испытывал», — убежден Аксенов.