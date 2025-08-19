Трамп подтвердил, что Украина не станет членом НАТО

«Другое дело, что украинские лоббисты сейчас призывают получить от американцев какие-то аналогичные членству в НАТО и 5 статьи устава гарантии безопасности. Однако у меня есть сомнения, что эти гарантии безопасности будут предоставлены. Штаты, конечно, имеют некоторые двусторонние соглашения с рядом стран, которых они обязуются защищать, но этих стран не так уж и много. При этом Украина точно не входит в число приоритетных направлений для администрации Трампа», — пояснил американист.