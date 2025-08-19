Ричмонд
Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана в Минске 20 августа

Лукашенко обсудит в Минске с президентом Ирана ряд вопросов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Минске 20 августа, в среду. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сегодня президент Ирана прибывает в Минск с официальным визитом», — уточнили в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что встреч президентов двух стран состоится во Дворце Независимости в Минске в узком, а также в расширенном форматах. После этого состоится подписание двусторонних документов, которые направлены на расширение партнерства двух стран.

Планируется, что во время встречи Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан будут обсуждать сотрудничество Беларуси и Ирана в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации. Кроме того, президенты затронут реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, взаимодействие государств в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.

«В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности», — обратили внимание в телеграм-канале.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.

Кроме того, Лукашенко сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь.

Тем временем белорусская телеведущая и жена посла Анна Квилория рассказала об уходе с ТВ и переезде в Турцию: «Супруг приходит и говорит: “Надо ехать!”.

