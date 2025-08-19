Ричмонд
О Крыме, НАТО и американцах на Украине: главные заявления Трампа

После переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими политиками 18 августа президент США сделал ряд заявлений об урегулировании конфликта на Украине. Собрали ключевые высказывания Дональда Трампа по итогам встреч в Вашингтоне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Первые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского будут двусторонними. Президент США не намерен в них участвовать. «Я думал, что позволю им встретиться, они не были лучшими друзьями», — заявил он в беседе с журналистом Fox & Friends.

Глава США выразил надежду, что в процессе урегулирования украинского кризиса российский президент будет «вести себя хорошо», а украинский лидер «проявит гибкость». Если политики будут упорствовать, то «ситуация будет тяжелой».

Конфликт на Украине — самый сложный в президентской практике Трампа. Ранее он считал, что сможет легко разрешить кризис, так как уже имеет опыт урегулирования боевых противостояний между Индией и Пакистаном, Конго и Руандой. Однако украинский кризис требует особого подхода.

По словам Дональда Трампа, если двусторонний саммит Путина и Зеленского завершится удачно, то он «пойдет на трехсторонку и закроет дело».

Трамп подтвердил, что Украине не стоит надеяться на возврат Крыма. Он также заявил, что Киев не примут в Североатлантический альянс. «Обе эти вещи невозможны», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Президент США заверил, что, пока он будет у власти, американские солдаты не будут дислоцироваться на территории Украины.

Он констатировал, что Франция, Германия и Великобритания планируют размещение миротворцев на украинской земле.

Трамп признал правоту СССР и РФ, когда они требовали отодвинуть базу НАТО от своих границ. «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — заявил Трамп журналистам.

Американский лидер назвал Россию «могущественной военной державой» и призвал помнить об этом. Он уточнил, что при урегулировании конфликта «Украина получит спасательный жилет», то есть «много земли».

Он уточнил, что главы европейских стран, которые участвовали в переговорах в Белом доме 18 августа, согласились с тем, что Киеву придется отдать часть территорий РФ.

Звонок Путину во время переговоров с европейскими лидерами производился не в их присутствии. По словам Трампа, если бы он говорил с российским президентом при свидетелях, это было бы неуважением к нему.

Напомним, 15 августа на Аляске состоялся двусторонний саммит лидеров России и США. Путин и Трамп обсуждали урегулирование украинского кризиса. 18 августа американский президент в Вашингтоне встретился с Владимиром Зеленским, главами европейских государств и представителями НАТО и Евросоюза. По итогам переговоров достигнуты договоренности, ведется обсуждение проведения двухсторонних переговоров Путина и Зеленского.

