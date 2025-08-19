Ричмонд
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией

БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией.

Источник: Reuters

Ключевые тезисы:

  • переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась;
  • конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически;
  • членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, увязывать их не надо, это опасно.

«На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа — Россия».

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

