Новости о волгоградском губернаторе Бочарове появились в MAX

У официального канала администрации пока чуть больше двухсот подписчиков.

Источник: администрация области

В России набирает популярность новый мессенджер МАХ. Довольно быстро к общению в нем присоединяются госслужащие и остальные россияне. В Волгограде одной из первых свой канал в этом приложении зарегистрировала администрация Волгоградской области — чтобы сообщать пользователям о деятельности губернатора Бочарова. Пока в нем чуть больше двухсот подписчиков, но анонсировали появление канала всего пару часов назад.

Те, кто пока не готов регистрироваться в МАХ, могут узнавать новости региона в привычных социальных сетях. Как рассказали в администрации области, ее канал также всегда доступен в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Сам губернатор по-прежнему не ведет блог или канал, предпочитая, чтобы это делала его пресс-служба.