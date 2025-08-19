Новости о волгоградском губернаторе Бочарове появились в MAX

В России набирает популярность новый мессенджер МАХ. Довольно быстро к общению в нем присоединяются госслужащие и остальные россияне. В Волгограде одной из первых свой канал в этом приложении зарегистрировала администрация Волгоградской области — чтобы сообщать пользователям о деятельности губернатора Бочарова. Пока в нем чуть больше двухсот подписчиков, но анонсировали появление канала всего пару часов назад.
Те, кто пока не готов регистрироваться в МАХ, могут узнавать новости региона в привычных социальных сетях. Как рассказали в администрации области, ее канал также всегда доступен в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Сам губернатор по-прежнему не ведет блог или канал, предпочитая, чтобы это делала его пресс-служба.