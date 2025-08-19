Новости о волгоградском губернаторе Бочарове появились в MAX

В России набирает популярность новый мессенджер МАХ. Довольно быстро к общению в нем присоединяются госслужащие и остальные россияне. В Волгограде одной из первых свой канал в этом приложении зарегистрировала администрация Волгоградской области — чтобы сообщать пользователям о деятельности губернатора Бочарова. Пока в нем чуть больше двухсот подписчиков, но анонсировали появление канала всего пару часов назад.