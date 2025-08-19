Ричмонд
AFP сообщило, что Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве, утверждает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом он якобы заявил во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Источник: Пресс-служба Президента России

Москва эту информацию не подтверждала.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но уточнил, что для этого необходимо создать «определенные условия», для реализации которых «пока далеко».

Кроме этого, Трамп объявил, что уже начал подготовку к переговорам лидеров России и Украины, после которых должна состояться трехсторонняя встреча — уже с участием американского президента. Он хочет, чтобы переговоры Путина и Зеленского прошли до конца августа, писал Axios.

Европейские лидеры также называют различные сроки, когда может пройти встреча. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Путин и Зеленский встретятся в течение ближайших двух недель, а, по словам президента франции Эмманюэля Макрона, переговоры пройдут «в ближайшие дни».

Материал дополняется

