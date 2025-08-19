AFP сообщило, что Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Кроме этого, Трамп объявил, что уже начал подготовку к переговорам лидеров России и Украины, после которых должна состояться трехсторонняя встреча — уже с участием американского президента. Он хочет, чтобы переговоры Путина и Зеленского прошли до конца августа, писал Axios.