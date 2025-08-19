Ричмонд
Лавров ответил Рубио про оплату наличными топлива на Аляске

Российская делегация была готова к расходам на Аляске во время саммита президентов двух стран, поэтому не испытала проблем с оплатой наличными, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел Сергей Лавров. Стенограмма его интервью размещена на сайте МИД России.

Источник: Reuters

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство», — сказал Лавров.

Так министр прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что у российской делегации из-за санкций возникли проблемы с банковскими карточками на территории США и поэтому ей пришлось использовать наличные.

«Им пришлось предложить оплату наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой», — сказал Рубио телеканалу NBC News. По его словам, россиянам «каждый день» приходится преодолевать последствия санкций.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились первый раз за второй срок республиканца. Общение двух лидеров продолжалось около трех часов. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров оба выступили с заявлениями перед прессой и позитивно оценили прошедшую встречу. В то же время глава Белого дома сообщил, что достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

