Фицо связал неприятие Украины в НАТО с завершением конфликта с РФ

Роберт Фицо подчеркнул, что с самого начала конфликта выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс, несмотря на критику. Он напомнил, что после начала конфликта многие могли высказывать различные мнения, но его позиция оставалась неизменной.
Премьер-министр также отметил, что без обсуждения возможных территориальных изменений на Украине достичь прогресса в урегулировании конфликта будет невозможно.
