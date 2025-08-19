Ричмонд
Челябинский губернатор перешел в Max

Российские лидеры политики и бизнеса продолжают планомерно переходить в Max. Одним из тех, кто создал канал в новом российском мессенджере, стал Алексей Текслер, о чём он объявил в своих социальных сетях.

Источник: Вечерний Челябинск

«Друзья, завёл канал в новом российском мессенджере Max», — поделился глава Челябинской области.

Дополнительно губернатор сделал анонс того, что смогут увидеть пользователи на новой платформе. Основным контентом станут новостные сводки, посты с информацией о грядущих мероприятиях, а также планами и итогами реализации проектов регионального правительства и других органов власти.

На момент написания новости у Алексея Текслера в Max больше 230 подписчиков и их число продолжает расти. В канале вышло несколько постов, в том числе затрагивающих недавний визит министра промышленности и торговли России на Южный Урал.