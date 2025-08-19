В ГД раскрыли последствия британской инициативы по выделению средств на оружие для Киева

Ранее сообщалось о намерении британского правительства направить свыше 10 млрд фунтов стерлингов на закупку американских вооружений для Украины через структуры Евросоюза. Общая стоимость планируемых поставок оценивается в 100 млрд долларов.
«Мы понимаем, что для Америки это хорошо с точки зрения коммерции, для Европы с точки коммерции — это очень плохо. Какое оружие и как они это смогут делать — это вопрос уже европейцев. Насколько в остальном американцы будут способствовать или не будут помощи Украине — это надо будет смотреть», — отметил парламентарий.
По мнению депутата, ссылки европейцев на некие «гарантии безопасности» представляют собой заблуждение или сознательный обман, в то время как основной целью поставок является выгода американских компаний.
Алексей Чепа считает, что европейцы не получат экономических преимуществ от закупок американского оружия. Он также указал, что Украина находится в глубочайшем долговом кризисе. Этот неминуемый дефолт, по его мнению, станет источником серьезных проблем для Евросоюза.
Депутат также обратил внимание, что США осознали нецелесообразность прямого финансирования Украины. Касательно предложений Владимира Зеленского о совместной разработке природных ресурсов он отметил, что американцы изначально выдвигали кабальные условия, затем смягчили их, но в итоге признали такие инвестиции бесперспективными.
«На что идет Европа, вообще, непонятно. Рассчитывать на то, что они вместе с Украиной украдут наши деньги, находящиеся в Европе? Это тоже сомнительно, потому что за этим последуют определенные действия, которые тоже приведут к финансовым проблемам и в мире, и в Европе. Насколько это будет выгодно США — это тоже вопрос», — указал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Ранее британское издание Financial Times сообщало о готовности Украины приобрести американское вооружение на сумму 100 млрд долларов в обмен на гарантии безопасности. В публикации также утверждалось, что США планируют заключить с украинскими компаниями отдельное соглашение на 50 млрд долларов о совместном производстве БПЛА.