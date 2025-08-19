Ричмонд
В ГД раскрыли последствия британской инициативы по выделению средств на оружие для Киева

Европейские страны открыто заявляют о намерении финансировать поставки американского оружия Украине, и эта позиция вызывает вопросы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя «Ленте.ру» планы Великобритании по выделению крупного финансового транша Киеву.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о намерении британского правительства направить свыше 10 млрд фунтов стерлингов на закупку американских вооружений для Украины через структуры Евросоюза. Общая стоимость планируемых поставок оценивается в 100 млрд долларов.

«Мы понимаем, что для Америки это хорошо с точки зрения коммерции, для Европы с точки коммерции — это очень плохо. Какое оружие и как они это смогут делать — это вопрос уже европейцев. Насколько в остальном американцы будут способствовать или не будут помощи Украине — это надо будет смотреть», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, ссылки европейцев на некие «гарантии безопасности» представляют собой заблуждение или сознательный обман, в то время как основной целью поставок является выгода американских компаний.

Алексей Чепа считает, что европейцы не получат экономических преимуществ от закупок американского оружия. Он также указал, что Украина находится в глубочайшем долговом кризисе. Этот неминуемый дефолт, по его мнению, станет источником серьезных проблем для Евросоюза.

Депутат также обратил внимание, что США осознали нецелесообразность прямого финансирования Украины. Касательно предложений Владимира Зеленского о совместной разработке природных ресурсов он отметил, что американцы изначально выдвигали кабальные условия, затем смягчили их, но в итоге признали такие инвестиции бесперспективными.

«На что идет Европа, вообще, непонятно. Рассчитывать на то, что они вместе с Украиной украдут наши деньги, находящиеся в Европе? Это тоже сомнительно, потому что за этим последуют определенные действия, которые тоже приведут к финансовым проблемам и в мире, и в Европе. Насколько это будет выгодно США — это тоже вопрос», — указал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британское издание Financial Times сообщало о готовности Украины приобрести американское вооружение на сумму 100 млрд долларов в обмен на гарантии безопасности. В публикации также утверждалось, что США планируют заключить с украинскими компаниями отдельное соглашение на 50 млрд долларов о совместном производстве БПЛА.

