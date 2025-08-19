Дипломат обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО.
«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — указала представитель российского дипведомства.
