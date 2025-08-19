Ричмонд
Захарова: Киев все еще не желает забирать 1 тыс. военных ВСУ из плена

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киевский режим все еще не желает забирать 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в плену у России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, «как убивать русских», и поэтому ценна для НАТО.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — указала представитель российского дипведомства.

