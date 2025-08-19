Участник СВО стал и. о. замгубернатора Севастополя

«В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь, — отметил Развожаев. — В Севастополе ему предстоит курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, также в его ведении будут вопросы охраны природных ресурсов и экологии. Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб»,