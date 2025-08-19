Участник СВО стал и. о. замгубернатора Севастополя

Михаил Развожаев представил сегодня на заседании правительства Севастополя нового исполняющего обязанности заместителя губернатора севастопольца, ветерана боевых действий, участника специальной военной операции Максима Ковалева.
В своем Телеграм-канале Развожаев рассказал, что Максим Владимирович — полковник полиции, длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда «Беркут-С» главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, «с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи».
«В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь, — отметил Развожаев. — В Севастополе ему предстоит курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, также в его ведении будут вопросы охраны природных ресурсов и экологии. Поручил Максиму Владимировичу навести порядок в актуальных бытовых вопросах, которые волнуют жителей города: чистота в городе, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство, вывоз мусора, координация всех коммунальных служб»,
Губернатор подчеркнул, что несмотря на обилие задач, которые предстоит решить его новому заместителю, он уверен в том, что управленческий опыт Ковалева позволит тому справится с ними.