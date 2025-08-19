Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций 28−30 августа

«Новый пакет санкций против России должно быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — написала она.
Ранее источник ТАСС сообщил, что 19-й пакет будет представлен министрами на встрече
