Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций 28−30 августа

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28—30 августа на неформальной встрече в Брюсселе. Об этом написала в соцсети X глава дипслужбы ЕС Кая Каллас после экстренного онлайн-саммита Евросоюза.

Источник: Reuters

«Новый пакет санкций против России должно быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — написала она.

Ранее источник ТАСС сообщил, что 19-й пакет будет представлен министрами на встрече 28—30 августа вне зависимости от дипломатических усилий по Украине.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше