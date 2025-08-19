Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно, как и вступление Киева в НАТО. Об этом информирует ТАСС.
Соответствующее заявление Трамп сделал во время интервью телеканалу Fox News.
«Россия сказала: “Мы не желаем так называемого противника или врага. Мы не хотим их на нашей границе”. И они были правы», — отметил американский лидер. Помимо этого, глава Белого дома сообщил, что Украина не будет частью НАТО.
Ранее, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Позже президент США заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по результатам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.