Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно, как и вступление Киева в НАТО. Об этом информирует ТАСС.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время интервью телеканалу Fox News.

«Россия сказала: “Мы не желаем так называемого противника или врага. Мы не хотим их на нашей границе”. И они были правы», — отметил американский лидер. Помимо этого, глава Белого дома сообщил, что Украина не будет частью НАТО.

Ранее, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Позже президент США заявил о «разумных шансах» на завершение украинского конфликта по результатам встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
