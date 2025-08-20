Мандатный контроль

Политтехнолог Олег Борисенко говорит, что ведение одновременно политической и коммерческой деятельности — нередкая практика среди депутатов. По его словам, у представителей власти, как правило, есть активы, сохраняющиеся «под косвенным или прямым управлением», например с помощью передачи доли в организации в доверительное управление другому лицу. Господин Борисенко отметил, что сейчас прокуратура «более пристально присматривает за деятельностью депутатского корпуса». «Если надзорный орган все же начнет судебный процесс, то будет добиваться полной отставки депутатов. Однако разбираться в расхождении информации о доходах в данном случае необходимо детально. Парламентариям придется доказывать свою правоту максимально аргументированно», — отметил политтехнолог. Он добавил также, что в дальнейшем, если депутаты решат вернуть мандаты, то сделать это будет затруднительно.