Губернатор ответил на вопросы воронежцев в эфире

«Мы делаем определенные социологические замеры по этому вопросу, и, согласно им, большая часть жителей региона к включению сирен относятся с пониманием. Сирены включаются только в том муниципальном образовании, в котором есть непосредственная угроза и беспилотник физически присутствует. Более того, мы включаем звуковой сигнал, если получаем информацию о том, что началась работа зенитчиков. То есть включение сирен происходит тогда, когда мы знаем, что его начнут сбивать. Мне кажется, все-таки, что включение сигнала — это правильное решение, и мы будем продолжать это делать».