Губернатор ответил на вопросы воронежцев в эфире

Губернатор Александр Гусев 19 августа провел прямой эфир в пабликах областного правительства. За время трансляции глава региона ответил на 26 вопросов от воронежцев. Рассказываем о самых главных из них.
Необходимость, а не перестраховка.
Основной темой обсуждения стало обеспечение безопасности при атаках БПЛА. С середины июля в регионе начали включать сирены в случае угрозы. Глава региона пояснил, что такие меры вызваны необходимостью, а не перестраховкой.
«Мы делаем определенные социологические замеры по этому вопросу, и, согласно им, большая часть жителей региона к включению сирен относятся с пониманием. Сирены включаются только в том муниципальном образовании, в котором есть непосредственная угроза и беспилотник физически присутствует. Более того, мы включаем звуковой сигнал, если получаем информацию о том, что началась работа зенитчиков. То есть включение сирен происходит тогда, когда мы знаем, что его начнут сбивать. Мне кажется, все-таки, что включение сигнала — это правильное решение, и мы будем продолжать это делать».
В продолжение темы губернатор рассказал о количестве укрытий в Воронеже. Так, из пяти тысяч многоквартирных домов убежища имеют 3,5 тысячи, помещения предназначены на случай объявления ракетной опасности.
«Хотя это больше укрытия, чем убежища. Мы эту работу будем продолжать — будем подталкивать управляющие компании, чтобы они для горожан создавали минимальные условия для укрытия», — подчеркнул Александр Гусев, добавив, что в части жилфонда это делать нерационально (например, в домах, которые подлежат сносу).
Решение проблемы.
Следующий животрепещущий для воронежцев вопрос касался отключения мобильного интернета. Так, в регионе появится больше точек доступа к бесплатному Wi-Fi.
В планах развивать зону покрытия Wi-Fi на остановках общественного транспорта, в парках, на Петровской набережной, крупных соцобъектах.
«Если говорить о возможности для граждан пользоваться теми сервисами, которые бывают недоступны, то наши федеральные коллеги работают над решением этой проблемы. Появится так называемый “белый список” сервисов, которые будут доступны, даже если отключен мобильный интернет», — сказал глава региона.
Ситуация изменилась.
Одна из главных проблем Воронежа, по словам губернатора, — общественный транспорт:
«Мы понимаем, что обращений от горожан очень много. К сожалению, фиксируется немало нарушений со стороны перевозчиков — в частности, при выпуске подвижного состава на линию и в организации работы в вечернее время. В этом году в сентябре заканчиваются контракты у всех перевозчиков, и будет проходить процедура их перезаключения. Мы вместе с мэрией уже приняли решение ужесточить требования к перевозчикам. В контрактах будет прописано: за систематические нарушения (например, невыпуск необходимого количества автобусов на линию) договоры могут быть расторгнуты».
Ранее такой возможности не было, так как город полностью зависел от частных перевозчиков. Теперь же ситуация изменилась, позиции муниципального пассажирского предприятия укрепились — обновляется и увеличивается парк техники, идет набор водителей. Кроме того, к обслуживанию городских маршрутов подключилось и областное транспортное предприятие.
«Мы видим интерес и со стороны других перевозчиков, которые ранее не работали с нами. Сегодня тарифы позволяют выстраивать экономику, поэтому риск шантажа в духе “мы уйдем, и вам не на чем будет возить пассажиров” исключен. Сейчас мы намерены достаточно строго подходить к исполнению обязательств перевозчиками», — объяснил губернатор.
В контрактах четко пропишут необходимость обновления подвижного состава. Предполагается, что около 350 автобусов поставят по лизинговой схеме в этом и следующем году. Также на закупку 50 автобусов большой вместимости в текущем году выделено около 980 млн рублей.
«В 2026 году планируем приобрести примерно столько же автобусов для муниципального предприятия. Таким образом, подвижной состав на десяти маршрутах города будет полностью обновлен. В частности, это касается одного из самых проблемных и протяженных маршрутов в Шилово, на который жители жаловались особенно часто. Там полностью меняется перевозчик и подвижной состав», — добавил Александр Гусев.
Решая судьбу страны.
В сентябре — 12, 13 и 14 числа — в Воронежской области пройдут 384 избирательные кампании различного уровня. Губернатор подчеркнул, что на выборах ожидается высокая явка избирателей:
«Мы понимаем, что люди сейчас политически активны — в связи со специальной военной операцией, у многих есть понимание, что судьбы страны можно решать, активно участвуя в электоральных процессах. Уверен, что выборы будут конкурентными и с высокой явкой избирателей».
Александр Гусев добавил, что в областную думу и городскую думу Воронежа выдвинулись восемь ветеранов специальной военной операции. Всего свои кандидатуры на выборы выдвинули около 50 участников СВО.
«Уверен, что у участников СВО хорошие шансы на победу. Этим людям можно доверять: они хотят видеть страну сильной и мощной. Именно с этими целями они участвовали в СВО», — подытожил глава региона.