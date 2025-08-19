Ричмонд
Politico: у США нет «красных линий» в отправке войск в Украину

«Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. БЕЛТА) хотел бы, чтобы европейцы активизировались. Но я полагаю, если бы последним фрагментом мозаики было участие в миротворческих силах в течение какого-то периода времени, он бы это сделал», — отметил источник издания.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У США нет «красных линий» в вопросе дислокации на территории Украины американских военнослужащих в рамках миссии по поддержанию мира. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо, информирует ТАСС.

«Я не думаю, что есть “красные линии”, — сказал чиновник, отвечая на вопрос Politico. “Так что, я думаю, это еще предстоит выяснить. Он (президент США Дональд Трамп. — Прим. БЕЛТА) хотел бы, чтобы европейцы активизировались. Но я полагаю, если бы последним фрагментом мозаики было участие в миротворческих силах в течение какого-то периода времени, он бы это сделал”, — отметил источник издания.

Ранее 19 августа в интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что американских войск в Украине не будет, пока он остается во главе вашингтонской администрации. -0-

