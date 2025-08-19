Ричмонд
Мединский обратил внимание на расположение названия Украины на карте Трампа

Руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал фотографию президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, обратив внимание на карту, где слово «Украина» размещено только в западной части. Об этом Мединский написал в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Мединский отметил портреты президентов США Линкольна, Гранта и Вашингтона, подчеркивая роль России в истории США. Он напомнил о декларации Екатерины II от 1780 года, которая освободила США от английской морской блокады.

В 1863 году две русские эскадры были отправлены Александром II для охраны побережья США. Эскадра адмирала Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, а эскадра адмирала Попова — в Сан-Франциско. Мединский подчеркнул, что это называлось «демонстрацией флага», которая показывала готовность России защищать США.

