Мединский обратил внимание на расположение названия Украины на карте Трампа

В 1863 году две русские эскадры были отправлены Александром II для охраны побережья США. Эскадра адмирала Лесовского встала на рейде Нью-Йорка, а эскадра адмирала Попова — в Сан-Франциско. Мединский подчеркнул, что это называлось «демонстрацией флага», которая показывала готовность России защищать США.