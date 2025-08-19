Axios узнал о просьбе Трампа к Путину быть «реалистом» насчет территорий

Зеленский во время встречи с Трампом заявил о готовности обсуждать территориальные вопросы, но подчеркнул: эту тему следует обсуждать ему напрямую с Путиным, рассказал Axios украинский чиновник. Со слов источника, президент США согласился с этим.
Для разработки гарантий безопасности для Киева была создана совместная комиссия США, Европой и Украиной, ее возглавил Марко Рубио, выяснило издание. По словам источника, члены комиссии будут работать в ближайшие дни «с утра до ночи», и к концу недели «может появиться какая-то ясная архитектура».
Axios прежде сообщал, что Путин предложил Трампу Китай в качестве потенциального гаранта безопасности Украины.
Материал дополняется