Axios узнал о просьбе Трампа к Путину быть «реалистом» насчет территорий

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сказал ему о необходимости прямой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных требований и попросил его быть «реалистом», пишет Axios, ссылаясь на источники.