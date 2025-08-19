Очередной скандал вокруг Плахотнюка: Почему власти Молдовы затягивают экстрадицию опального олигарха — мнение

Адвокат Плахотнюка обвинил власти Молдовы в намеренном затягивании процедуры экстрадиции его подзащитного.
«Минюст нашел способ заблокировать процесс экстрадиции Владимира Плахотнюка на более длительный срок?» — заявил Лучиан Рогак.
— По его словам, обычно страна, запрашивающая экстрадицию, направляет один единый запрос, где объединены все уголовные дела.
«Это означает одну процедуру, одно судебное заседание и одно окончательное решение», — подчеркнул адвокат.
— Однако в случае с Плахотнюком, утверждает он, Генпрокуратура и Минюст Молдовы разделили материалы на несколько частей.
«Таким образом, по каждому отдельному делу делается новый запрос, проводится новое заседание и выносится новое решение. Практически до тех пор, пока не завершатся все эти параллельные процессы, Министерство юстиции Греции не сможет принять окончательное решение», — отметил он.
— Рогак добавил, что это «легальная уловка», но задался вопросом: «Кому выгодно это затягивание?».
