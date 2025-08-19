Ричмонд
Очередной скандал вокруг Плахотнюка: Почему власти Молдовы затягивают экстрадицию опального олигарха — мнение

Адвокат Плахотнюка обвинил власти Молдовы в намеренном затягивании процедуры экстрадиции его подзащитного.

Источник: Комсомольская правда

«Минюст нашел способ заблокировать процесс экстрадиции Владимира Плахотнюка на более длительный срок?» — заявил Лучиан Рогак.

— По его словам, обычно страна, запрашивающая экстрадицию, направляет один единый запрос, где объединены все уголовные дела.

«Это означает одну процедуру, одно судебное заседание и одно окончательное решение», — подчеркнул адвокат.

— Однако в случае с Плахотнюком, утверждает он, Генпрокуратура и Минюст Молдовы разделили материалы на несколько частей.

«Таким образом, по каждому отдельному делу делается новый запрос, проводится новое заседание и выносится новое решение. Практически до тех пор, пока не завершатся все эти параллельные процессы, Министерство юстиции Греции не сможет принять окончательное решение», — отметил он.

— Рогак добавил, что это «легальная уловка», но задался вопросом: «Кому выгодно это затягивание?».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).