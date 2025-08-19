Он напомнил, что в 1941 году финская газета Uusi Suomi с гордостью писала об ударах по городу: «Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским». Ранее Стубб объяснил своё участие в переговорах в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами тем, что Финляндия имеет общую границу с РФ и длительную историю отношений — в том числе в годы Второй мировой.