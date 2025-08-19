Ричмонд
Мединский: финны обстреливали Ленинград и гордились, что убивают детей

Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал заявление финского лидера Александера Стубба о «богатом опыте взаимодействия с Россией» в истории. По словам Мединского, под этим «опытом» можно понимать и обстрелы Ленинграда во время Второй мировой войны.

Мединский напомнил, как финны обстреливали Ленинград в годы войны.

«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы “Пьетари” (Петрограда) осенью 1941 г. газета “Ууси Суоми” писала: “Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским”, — написал Мединский в telegram-канале.

Он напомнил, что в 1941 году финская газета Uusi Suomi с гордостью писала об ударах по городу: «Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским». Ранее Стубб объяснил своё участие в переговорах в Белом доме с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами тем, что Финляндия имеет общую границу с РФ и длительную историю отношений — в том числе в годы Второй мировой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже критиковала высказывания Александера Стубба, напомнив, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда. Она также подчеркнула, что смена позиции Хельсинки произошла лишь после наступления Красной Армии в 1944 году, а заявления Стубба о «богатом опыте взаимодействия» с Россией вызвали негативную реакцию в Москве.

