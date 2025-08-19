Politico: США отказались от «красных линий» по дислокации своих войск на Украине

Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к большему участию европейских стран в обеспечении безопасности Украины. «Но я думаю, что если бы последним кусочком головоломки было на какое-то время стать частью миротворческих сил, я думаю, он бы это сделал», — добавил собеседник.
С весны 2025 года Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки войск на Украину после достижения перемирия, несмотря на неоднократные возражения России. Власти РФ неоднократно выступали против размещения войск НАТО на территории Украины.