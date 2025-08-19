Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США отказались от «красных линий» по дислокации своих войск на Украине

Власти США не установили четких ограничений на размещение своих военнослужащих в Украине для обеспечения гарантий безопасности, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, «красных линий» по этому вопросу нет, но детали еще предстоит уточнить.

Источник: AP 2024

Источник также отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к большему участию европейских стран в обеспечении безопасности Украины. «Но я думаю, что если бы последним кусочком головоломки было на какое-то время стать частью миротворческих сил, я думаю, он бы это сделал», — добавил собеседник.

С весны 2025 года Великобритания и Франция рассматривают возможность отправки войск на Украину после достижения перемирия, несмотря на неоднократные возражения России. Власти РФ неоднократно выступали против размещения войск НАТО на территории Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше