Начальники Генштабов НАТО собираются обсудить будущее Украины

Встреча начальников Генштабов НАТО по Украине пройдет на фоне переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшихся 18 августа в Вашингтоне. По оценке британских экспертов, эти переговоры не привели к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса, и стороны пока не смогли выработать компромиссное решение.